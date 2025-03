Ilrestodelcarlino.it - Lavoratori senza contributi. Maxi-sequestro di beni

La guardia di finanza di Ravenna, su delega della Procura di Modena, ha eseguito unpreventivo diper un valore di circa 1,6 milioni di euro nei confronti di quattro persone indagate per una-frode basata sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’indagine ha rivelato un sistema fraudolento sulla manodopera, attraverso il quale gli indagati avrebbero emesso fatture false per oltre 15 milioni di euro. Il fulcro dell’operazione era una società cooperativa, con sede a Cervia, creata unicamente per aggirare le normative sui contratti di lavoro e fornire illegalmente manodopera a centinaia di aziende del Nord Italia, operanti nei settori turistico-alberghiero e della logistica. La società, priva delle necessarie autorizzazioni per operare come agenzia di lavoro interinale, avrebbe impiegato 1.