L’autopsia e il sequestro . L’incidente sotto indagine

AREZZOLa caduta a terra e la ferita alla testa. E’ stato un incidente fatale quello che mercoledì mattina ha coinvolto Alessandro Guerra, operaio 54enne che al momento dello schianto si trovava nel cantiere pubblico di viale Bruno Buozzi. A verificare le dinamiche dei fatti sarà l’accertamento sul corpo della vittima disposto dalla Procura di Arezzo, che partirà da una prima ricostruzione. Quella della caduta dal mezzo meccanico che stava utilizzando e per cui adesso la procura di Arezzo ha disposto il. Se necessario, infatti, saranno dei tecnici a fare le perizie di accertamento sul funzionamento del mezzo, per capire le cause della caduta. Nel frattempo, non sarebbero ancora state inviate notizie di reato: il fascicolo aperto è contro ignoti e l’attesa adesso è tutta per ulteriori accertamenti sulle eventuali responsabilità condotti da Carabinieri, Nucleo Ispettorato del Lavoro e Pisll.