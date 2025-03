Lautaro Martínez fa la storia all’Inter de Milano

Leggi su Justcalcio.com

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione:Con el gol ante el Feyenoord que supuso el 0 a 2 en el marcador,hace hien el Inter de Milán y se convierte en el máximo goleador del club italiano en la Champions League. Su decimooctavo gol con la camiseta ‘nerazzurra’ supone un hito histórico, después de 53 años, Alessandro Mazzola ha sido superado en la mayor competición continental.El `toro´ sigue en su línea, después de una temporada 23/24 envidiable quedando séptimo en el Balón de Oro, en 37 partidos ha marcado 17 goles y ha brindado 6 asistencias, ya acumula seis dianas en la Copa de Europa. El ex del Racing es el principal referente del conjunto italiano y por su garra, su personalidad y su rendimiento se ha ganado a pulso la capitanía concedida por Simone Inzaghi.