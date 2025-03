Dayitalianews.com - L’audio del Papa dall’ospedale rassicura i fedeli: cosa ha detto il Santo Padre

Un breve messaggio audio per rassicurare i fedeli, ma che allo stesso tempo testimonia la sofferenza di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli di Roma. Ieri, 6 marzo, in serata, è stato rilasciato dalla sala stampa vaticana un breve audio che Bergoglio ha registrato dalla sua stanza all'ospedale. Le parole dette nel messaggio: "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie". Sono le parole del Papa, diffuse nella serata di ieri, 6 marzo, in piazza San Pietro, all'inizio della preghiera quotidiana del rosario per la salute del Pontefice.