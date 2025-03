Iodonna.it - L'attivista premio Nobel visita la sua terra d'origine dopo 13 anni di esilio. Per le ragazze del "suo" Pakistan è un'icona di resilienza

Malala Yousafzai,per l’istruzione eper la Pace, è tornata,tredici lunghidiforzato, nella sua città natale, Barkana, nel distretto di Shangla, nel nord-ovest del. Questo evento, avvenuto sotto strette misure di sicurezza, ha segnato un momento ricco di emozioni e simbolismo, non solo per Malala, ma anche per una nazione ancora alle prese con conflitti e tensioni. Malala Yousafzai, matrimonio casalingo per laper la pace X IlMalala Yousafzai torna a casa: sono passati 13dall’attentato dei talebaniNel 2012, quando aveva solo 15, la giovane è sopravvissuta a un attentato brutale da parte dei talebanii.