L’Atletico Ascoli ritrova l’Avezzano un girone dopo

La partita conin programma domenica, riporta subito alla memoria tra i calciatori del, l’episodio avvenuto nella gara d’andata con il grave incidente in uno scontro di gioco tra due giocatori abruzzesi: il portiere Andrea Esposito e il difensore Alberto Senese. Tra i bianconeri c’era ancora il bomber Jonathan Ciabuschi estava vincendo per 3-0 già27 minuti. Su un lancio proprio verso Ciabuschi, il portiere in uscita travolse il suo compagno di squadra e l’impatto fu violentissimo. A soccorrerli prontamente fu la dottoressa Roberta Danieli, anestesista e rianimatore dell’Ospedale Mazzoni e uno dei due medici sociali del, che evitò guai peggiori. La partita fu sospesa e recuperatadue settimane con il risultato finale di 4-2.