L’Asst Bergamo Est celebra la Giornata della Donna con uno spettacolo teatrale

In occasione dell’8 marzo,Est invita la cittadinanza a una serata di riflessione e intrattenimento sul tema dei diritti delle donne. L’iniziativa, promossa dal Team aziendale “NOviolence” e patrocinata dal Comune di Alzano Lombardo, prevede la messa in scena di una brillante commedia dialettale.In una nota gli organizzatori sottolineano: “abbiamo scelto di promuovere questo evento unendo l’impegno sociale al divertimento. Il teatro può essere infatti un potente strumento di sensibilizzazione su tematiche delicate come la parità di genere e il contrasto alla violenza”.Lo“Oi matrimone mancat”, adattato in bergamasco da Enrico Martinelli, vedrà sul palco un cast interamente femminile. Attraverso situazioni comiche e dialoghi sagaci, l’opera affronta con leggerezza argomenti di grande attualità, offrendo al pubblico uno sguardo attento e consapevole sulle conquiste, le difficoltà e le sfide ancora aperte nel percorso verso la parità di genere.