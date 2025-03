Sport.quotidiano.net - L’Ascoli va a caccia del riscatto. Altri passi falsi possono costare caro

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Cudini cerca la riscossa contro il sorprendente Pineto nel match in programma domani (avvio alle 17.30) allo stadio Del Duca. Il tecnico bianconero e i suoi uomini restano fortemente focalizzati sulla possibilità di riuscire a spezzare l’attuale momento nero che ha portato la squadra incontro alle due amare sconfitte incassate in sequenza contro Ternana (0-3) e Perugia (2-1). Ciò che ancora una volta sta accadendo nel campionato di serie C e le tante problematiche incontrate da vari club, però metterebbe virtualmente in condizioni di sicurezza il Picchio dall’eventuale pericolo di ritrovarsi invischiato nella lotta per non retrocedere.in questa fase della stagione è in grado di vantare un bel bottino di punti di vantaggio sul fanalino di coda Legnago (20 punti) che si gioca la possibilità di evitare la retrocessione diretta con Milan Futuro e Sestri Levante (entrambe a 22).