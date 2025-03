Fanpage.it - L’arte della gioia su Sky: al di là delle differenze tra libro e serie, disturba il pubblico di qualsiasi epoca

L'arte, capolavoro postumoscrittrice Goliarda Sapienza, arriva su Sky in sei episodi diretti da Valeria Golino. La storia di Modesta è un viaggio audace e sensuale che scuote ildi ogni. Qui la recensione, non fedelissima alma perfettamente in linea con il suo obiettivo: non vuole rassicurare, ma provocare ere.