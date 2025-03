Oasport.it - Larissa Iapichino usa la vecchia rincorsa, trova un buon salto e va in finale agli Europei Indoor

ha staccato il biglietto perdelin lungodi atletica, riuscendo ad andare oltre la norma di qualificazione fissata a 6.65 metri. La toscana ha dovuto prendere un po’ di confidenza con la pedana dell’Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi) e in occasione del primo tentativo ha regalato otto centimetri all’asse di battuta, arrivando troppo sotto al momento dello stacco e dovendo un po’ tare il gesto.La 22enne, medata d’argentoultimiall’aperto di Roma e nella passata rassegna continentale in sala, si è fermata a 6.53 metri. Il gesto è decisamente migliorato al secondo affondo, sempre con l’impiego della: arriva meglio sull’asse di battuta e atterra a 6.76 metri, meritandosi così il passaggio del turno e la possibilità di lottare per le mede, indubbiamente il concreto obiettivo della vigilia per una delle punte di diamante di questa Nazionale.