Ilrestodelcarlino.it - Lanza, nuova bufera. Ospitato vicino alle scuole ma Polinago si ribella: "Qui non lo vogliamo"

"Noi quinon lo". Avrebbe dovuto essere un giorno sereno, quello di ieri, per ‘lo sceriffo’, ovvero il 67enne diDomenico. L’uomo, unico indagato per il sequestro della 31enne Daniela Ruggi, infatti,17 di mercoledì è uscito dal carcere dopo tre mesi di detenzione. "Mi sento bene – aveva detto una volta fuori – non sapete cosa ho vissuto". L’unico desiderio dell’indagato, finito in carcere per detenzione illegale di armi, era quello di dormire a casa, nel suo letto. Essendo l’abitazione ancora sotto sequestro, il parroco diha messo a disposizione diun locale in paese. Eppure, a distanza di neppure 24 ore, lo ’sceriffo’ si è trovato costretto a trovarsi un altro alloggio: i paesani,, anon lo vogliono. E’ quanto accaduto ieri mattina quando si sono riaccesi i riflettori nel piccolo paese appenninico e si è sparsa la voce che, appunto, era ospite di un appartamento messogli a disposizione dal parroco che ben conosce il 67enne.