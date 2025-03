Lapresse.it - Lander lunare finisce in un cratere e smette di funzionare

Unprivato non funziona più dopo essere atterrato di traverso in unvicino al polo sud della Luna. La sua missione è quindi finita. Lanciato la settimana scorsa, ilchiamato Athena ha mancato il bersaglio di oltre 250 metri ed è finito in ungelido.È riuscito a inviare immagini che confermano la sua posizione e ad attivare alcuni esperimenti prima di spegnersi. La Nasa e altri clienti avevano preparato ilcon una trivella per il ghiaccio, un drone e una coppia di rover. È improbabile che le batterie di Athena possano essere ricaricate, dato il modo in cui la batteria solare delè in grado di. La notizia della sua rottura è arrivata meno di 24 ore dopo il tentativo di atterraggio fallito da parte della società texana Intuitive Machines.