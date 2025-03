Ilrestodelcarlino.it - ’L’Altro Suono’ sfida l’eterno presente . Prima italiana del ritorno di Youssou N’Dour

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quanti pezzi di memoria stiamo perdendo lungo la strada: "Purtroppo si tende a dimenticare anche quello che è accaduto pochi anni fa: sembra contare soltanto l’esperienza del. Eppure senza memoria sarebbe difficile riconoscere chi siamo, da dove veniamo e come ci siamo evoluti nel tempo", osserva il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale Pavarotti Freni. Ecco allora che la nuova edizione del festival, la rassegna che il Comunale dedica alle sonorità del mondo e alla ricerca musicale, quest’anno ha come filo conduttore proprio ’Memories’, ricordi ed eredità artistiche "per rimarcare l’importanza della memoria in relazione all’identità di ogni comunità – aggiunge Sisillo –. La memoria è essenziale per la trasmissione di valori, tradizioni e conoscenze che contribuiscono a plasmare l’identità sociale e culturale di un individuo".