Nonsolo.tv - L’AI ruba le voci dei doppiatori famosi: il caso di Claudio Capone, voce di Starwars

La famiglia del celebre doppiatore si oppone all’uso delper replicare la suasenza consensoL’avanzata dell’Intelligenza Artificiale nel settore del doppiaggio solleva nuove questioni etiche. Ildi, storicaitaliana di Luke Skywalker in Star Wars e di Ridge Forrester in Beautiful, ha scatenato una forte reazione dopo che la sua, rielaborata tramite AI, è stata utilizzata in un servizio televisivo senza il consenso della famiglia.L’incredibile scopertaè scomparso nel 2008 all’età di 55 anni, ma il 6 febbraio 2025 suo figlio Davide ha riconosciuto ladel padre in un servizio trasmesso su Rai 3, all’interno del programma Splendida Cornice. Il segmento riguardava la pagina OnlyFans di Flavia Vento e, con enorme sorpresa e indignazione, Davide ha notato che era stata utilizzata una versione artificiale delladel padre.