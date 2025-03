Iodonna.it - L'agenda beauty di marzo 2025 è ricca di news, tra indirizzi pop up, festival da non perdere, edizioni speciali e ricorrenze da festeggiare

Leggi su Iodonna.it

Con l’arrivo della primavera, anche il mondo della bellezza si risveglia e l’didi tantissime novità. Opening e poop up da non, come la Lancôme House in centro Milano. Nuove collaborazioni, come quella di Bioderma con Victoria Beckham. Nuovi lanci, come la primissima linea di profumi firmata Cos e nuovidi benessere. Tutti da segnare. Miriam Leone, frangia corta rétro: nuovolook per la Milano Fashion Week X Leggi anche › Ilcase per andare a Parigi.