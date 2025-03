Iltempo.it - Lagarde (Bce): Incertezza politiche commerciali pesa su export e investimenti

(Agenzia Vista) Frankfurt, 06 marzo 2025 “Le revisioni al ribasso delle stime di crescita del pil dell'area euro per il 2025 e il 2026 riflettono la diminuzione delle esportazioni e la continua debolezza degli, in parte a seguito dell'elevatasullee su quelle economiche più' in generale”. Così la Presidente della Bce Christinein conferenza stampa. Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev