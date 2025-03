Lady Gaga | Sono italiana e me ne vanto E so preparare la pasta col sugo di finocchi

Leggi su Open.online

«Lo ripeto perché voglio che tutti lo sappiano:e neorgogliosa. Amo la mia famiglia. Amo cucinare. Adoroda mangiare per le persone che amo: a casa mia e di Michael il posto più importante è la cucina».ha appena pubblicato il suo settimo album Mayehm. E oggi parla con il Corriere della Sera dell’album, che in italiano significa caos: «È il tentativo di dare un senso a sé stessi e al mondo quando tutto sembra nel caos». Un caos sia interiore che esteriore: «Il nostro caos personale è causato anche dal mondo che ci circonda. Il disco è come il racconto di un ciclo di incubi, come una notte fuori, con tutti relativi colpi di scena, in cui qualcuno ti fa un incantesimo».La copertina di MayhemNel colloquio con Andrea Laffranchi Stefani Joanne Angelina Germanotta parla della copertina, dove c’è il suo riflesso sfuocato su uno specchio rotto: «Quella foto dà un’idea di qualcuno che non è del tutto intero, che è distrutto.