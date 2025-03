Panorama.it - Lady Gaga: Mayhem è un ritorno al passato (e non sempre è un bene)

Chi è oggi? Una domanda solo apparentemente oziosa. Negli ultimi quindici anni Stefani Germanotta, un Oscar e 14 Grammy in bacheca, ci ha abituato a continue trasformazioni musicali: dalla dance massimalista di The Fame (2008) e Born This Way (2011) all’ambizioso art pop dell’omonimo ArtPop (2013), dai sorprendenti album jazz con il compianto Tony Bennett, Cheek to cheek (2014) e Love for sale (2021), all’Oscar vinto per la Migliore Canzone Originale (Shallow) dalla colonna sonora del film A star is born (2018), dal pop-country di Joanne (2016) dedicato alla zia morta alla dance in technicolor anni Novanta di Chromatica (2020). Gli ultimi lavori della pop star italoamericana sono stati, lo scorso anno, la colonna sonora di Joker: Folie à Deux (un clamoroso flop al botteghino) e il “companion album” Harlequin con standard jazz presenti o ispirati alla pellicola diretta da Todd Phillips, fino al grande successo della splendida ballad Die with a Smile in coppia con Bruno Mars, uno che non sbaglia mai un duetto (infatti la canzone si è aggiudicata il Grammy come “Miglior Duo Pop”).