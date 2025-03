Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga è tornata (ma in realtà non è mai andata via): la recensione di Mayhem

«Per mesignifica affrontare chi sono veramente, nella speranza che l’album porti gioia e festa alle persone di tutto il mondo che celebrano chi sono, o anche la loro vulnerabilità, e tutte le cose a cui cercano di dare un senso». A cinque anni da Chromatica, e dopo le OST di Top Gun: Maverick e di Joker: Folie à Deux,ha pubblicato il suo nuovo album di inediti. Un ritorno alle origini, come i fan avevano intuito sin dal primo ascolto di Disease e di Abracadabra ma anche molto di più.pubblica: più di un disco popè l’ottavo album in studio diè un disco sfacciatamente pop, che richiama opere precedenti, come The Fame Monster o Born This Way e si discosta con decisione dal country di Joanne o dalle ballad cinematografiche di A Star is Born.