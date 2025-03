Ladri di biciclette colpiscono a Trastevere | i residenti si organizzano sui social

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – 'di' in azione ae dopo diverse segnalazioni di furti ihanno deciso di organizzarsi autonomamente, creando gruppisu cui si scambiano informazioni per rintracciare i mezzi rubati. Dice Giulio, che lavora al Cinema Troisi e da anni utilizza la bicicletta per spostarsi: "Molto spesso ci vengono a .