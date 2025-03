Labubu charms | ironia e colore nella nuova smania pop

Leggi su .com

Life&People.it Istanno guadagnando grande popolarità. Adorabili pupazzetti di Pop Mart, dal design distintivo e giocoso, sono diventati l’accessorio irrinunciabile per chi desidera esprimere la propria personalità utilizzando dettagli originali e sfiziosi. Ma chi ha creato questie perché stanno conquistando così in fretta il cuore delle fashion addict?Da Hong Kong al mondo intero, virali grazie ai socialNascono dalla mente creativa e visionaria di Kasing Lung, un artista di Hong Kong che ha dato vita a un personaggio peloso e divertente –, appunto -, con il corpo in peluche, le orecchie a punta e il sorriso malizioso. I pupazzetti in questione non rappresentano semplici giocattoli, ma sono simboli di personalizzazione e divertimento, destinati a diventare must-have nel guardaroba di chi ama esprimere la propria individualità.