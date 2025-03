Gqitalia.it - La voglia di acquistare è un muscolo: più la usi più cresce

Mi capita ogni tanto di pensare a quando ero uno studentello universitario squattrinato che faceva un lavoro part time per permettersi un appartamento in condivisione e le uscite con gli amici. A distanza di una ventina d’anni mi succede di chiedermi come facessi a vivere con serenità al tempo; la probabile risposta è che forse ero più sereno quando potevo permettermi meno.Non penso di essere il solo: a molti di noi succede di vederre le proprie disponibilità economiche, ma non al tempo stesso la felicità che ne dovrebbe derivare. Grossomodo dopo i 35 anni possiamo permetterci abiti, arredi, smartphone e viaggi più costosi, che tuttavia raramente ci soddisfano del tutto. Anzi, una volta abituati a un certo standard di vita, il desiderio di qualcosa di più rinasce, dando vita a una gara al rialzo che non prevede mai un vincitore.