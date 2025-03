Iodonna.it - La voce è molto affaticata a causa della polmonite, ma l'audio è un segnale di speranza per i fedeli: il Pontefice continua la sua riabilitazione

Leggi su Iodonna.it

Un soffio di, un messaggio carico di emozione. Papa Francesco si fa sentire per la prima volta dal ricovero al Policlinico Gemelli, con unregistrato nella sua stanza d’ospedale. Parole semplici, ma intense, pronunciate in spagnolo e diffuse in Piazza San Pietro primarecita del rosario serale: «Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie». Unforte per i, un gesto che allontana voci e speculazioni sulla sua salute. Stories of a Generation con Papa Francesco guarda le foto Il messaggio con un filo didi Papa FrancescoLa Santa Sede ha spiegato che ilha voluto inviare il messaggio «toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, e grato per le preghiere del popolo di Dio».