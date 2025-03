Gamberorosso.it - La vera cacio e pepe si fa senza crema (o quasi). La ricetta di una grande trattoria romana

Esistono certe ricette che non si possono improvvisare, quelle in cui la vecchia regola della nonna del “faccio a occhio”stabilire dosi precise degli ingredienti può essere deleteria da applicare se manca la sapienza e la manualità in cucina. È il caso di una delle ricette più dibattute di sempre, la. Negli ultimi anni la tendenza diffusa in molti ristoranti e trattorie è quella servire piatti super cremosi. Ne avevamo anche parlato qui, di quanto questa moda abbia ammazzato la tradizione italiana, soprattutto di piatti come la, per l’appunto, e la carbonara. Sfatiamo subito un mito: per la riuscita perfetta dellanon c’è bisogno di preparare unadi formaggio abbondante prima della cottura della pasta tenendola da parte in una ciotola, ma viene tutto mantecato sul momento, cometradizionevuole.