Ilgiorno.it - La variante urbanistica in Aula. Via libera senza l’opposizione

Viain consiglio comunale all’adozione dellaGenerale di Piano di governo del territorio: è scontro tra maggioranza e opposizione sui contenuti del nuovo strumento di pianificazione. Se per la maggioranza si tratta di uno strumento che introduce un approccio più razionale ai piani di attuazione e di recupero, riducendo comunque il consumo di suolo, le volumetrie e il numero di abitanti previsto rispetto al Pgt vigente, per le opposizioni ci sono diversi aspetti controversi. Secondo Movimento 5 Stelle, Pd e Limbiate Solidale, il nuovo Pgt non rappresenta una svolta. "Sostanzialmente l’area interessata da grandi operazioni era e resta l’ex cava Ferrari. Nove ambiti di trasformazione su 14 e due di rigenerazione urbana sono infatti concentrati lì", si legge nel documento unitario prodotto dalle tre liste d’opposizione.