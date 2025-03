Ilrestodelcarlino.it - La testimonianza: "All’inizio non sapevamo se era davvero pericoloso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La paura c’è stata, in diversi hanno temutoper quell’esemplare in giro per il convoglio". Federico Bora era trai passeggeri del Frecciarossa ieri. Non avrebbe mai creduto di dover scendere poco dopo essere salito perché a bordo era stato visto un serpente. "Non ci avevano detto che tipo di serpente fosse quindi nonnulla chiaramente circa la sua pericolosità o meno – ha raccontato – Il treno è stato soppresso. Era il Frecciarossa 8814. Ci hanno indicato subito di salire su due treni differenti a seconda della destinazione. Io ero diretto a Milano e sono dovuto salire prima su un Intercity e poi a Bologna su un altro Frecciarossa. Siamo stati fatti scendere ad Ancona ma sinceramente me l’aspettavo". Inevitabile il trambusto che si è venuto a creare, gestito dal personale di Ferrovie dello Stato.