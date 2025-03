Sport.quotidiano.net - La storia. Montagnoli, il bomber senza età. Segna la centesima rete a 41 anni

SOMMA LOMBARDO (Varese) "100 gol . Una vita da difensore. Passano gli, passano le stagioni, ma restano le persone . purtroppo nel calcio, come nella vita, bisogna già essere pronti a pensare a domani, quello che si è fatto conta poco. quindi si riparte con voglia e determinazione, pronti a fare meglio per quello che ci riserva la vita e il calcio. Il passato è andato, ora si pensa al futuro". Marco, 41, prima capitano e poi allenatore-giocatore della Sommese (squadra che partecipa al campionato di Prima Categoria) dispensa pillole di umiltà e saggezza sui “social“ anche se avrebbe 100 buone ragioni per festeggiare: nell’ultima giornata di campionato ha realizzato il gol del pareggio nello scontro salvezza con l’Union Villa Cassano nel finale di partita. Unaimportante e comunque non banale anche perché il difensore classe 1984 (che da quest’anno siede in panchina anche come allenatore) ha tagliato il traguardo dei 100 gol in carriera.