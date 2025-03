La storia di Denis e della madre | Nessuno mi affitta casa perché mio figlio è disabile Ogni giorno lo porto in braccio sulle scale

Leggi su Open.online

ha nove anni. È il più piccolo di quattro fratelli ed è affetto da tetraparesi spastica. Una condizione che lo costringe a spostarsi in sedia a rotelle dove non trova barriere architettoniche. Ma il primo ostacolo da superare si trova appena oltre la sogliadove vive con la, Francesca Carulli di 39 anni, ad Albino, in provincia di Bergamo. Prima delncino esterno ci sono alcuni gradini, e poi tre rampe diper raggiungere il piano dell’appartamento. Rampe diche Carullio quasi è costretta a percorrere con suoin. Suo marito non può aiutarla semprela coppia è separata. A causa dei disagi, la donna sta cercando un nuovo alloggio per sé,e i fratelli di 18, 17 e 12 anni. Ma, denuncia, sono molti i proprietari che non vogliono unin