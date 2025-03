Iltempo.it - La stabilità "ha le ore contate". Giuliacci: quando è atteso il peggioramento

Presto le ore caratterizzate da alta pressione,e temperature miti sembreranno un lontano ricordo. Il motivo? È in arrivo un netto. La situazione diche finora ci ha permesso di non aprire l'ombrello "avrà le oreperché un ciclone in discesa dall'Oceano Atlantico si dirigerà verso l'Europa e il bacino del Mediterraneo". Ad anticiparlo è il team del sito meteo.it. Nella giornata di domenica 9 marzo, "ilcolpirà il Piemonte, la Liguria e la Toscana, dove si potrebbero raggiungere i 200 mm di accumulo in poche ore". Ma non solo. L'ingresso di "aria più fredda in quota" porterà a un calo delle temperature, "riportando quindi la neve a tratti abbondanti sulle Alpi occidentali". Entro le prime ore di lunedì, poi, "il maltempo si estenderà anche sul resto del Nord, alle regioni tirreniche e sulla Sardegna".