It.insideover.com - La Siria nel caos e la strategia di Netanyahu

Leggi su It.insideover.com

Violenti scontri tra le forzene e le milizie lealiste dell’ex leader deposto Bashar al-Assad hanno causato almeno 70 morti e altrettanti feriti, secondo quanto riferisce l’Osservatoriono per i Diritti Umani (SOHR). Gli scontri si sono concentrati in diverse aree della costana, in particolare nella provincia di Latakia, roccaforte della minoranza alawita, a cui apparteneva al-Assad e dove il sostegno all’ex presidente resta forte.E mentre ildivampa nella regione occidentale del Paese, a sud Israele continua il suo programma espansionistico oltre le alture del Golan. Difatti, se è vero che sono molti gli attori interessati alla, seppur per ragioni diverse, in cima alla lista vi è certamente Benjaminche, dall’8 dicembre scorso, ha disposto l’occupazione del sud del Paese, a seguito del regime change portato a compimento dal gruppo jihadista HTS – e che ora guida il governo, con a capo Ahmad al-Sharaa (meglio noto come al-Jolani, ovvero il nome utilizzato in veste di leader di Al-Qaida).