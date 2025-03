Nerdpool.it - La serie HBO di Harry Potter trova i suoi professori Piton e McGranitt

Il cast della prossimatelevisiva didella HBO si sta completando. Poco dopo l’ingaggio di John Lithgow per il ruolo del preside di Hogwarts Albus Silente, il network hato gli attori che interpreteranno due deipiù importanti della scuola. Secondo Deadline, Janet McTeer, acclamata attrice nota per le sue interpretazioni nominate all’Oscar in Albert Nobbs e Tumbleweeds, sta negoziando un accordo per interpretare Minerva. Per il ruolo di Severus, la HBO ha scelto Paapa Essiedu di I May Destroy You Fame. Per la sua interpretazione in quellaha già ottenuto nomination ai BAFTA e agli Emmy.È importante notare che i contratti non sono ancora stati finalizzati. La HBO ha dichiarato: “Ci rendiamo conto che unadi così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni.