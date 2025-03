Anteprima24.it - La scomparsa di Guido De Filippo, comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato: il ricordo del giudice Galasso

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo una nota del Dott. Luigidella Sez. II Civile del Tribunale di Benevento indel dottorDe, ex direttore deldi Benevento. “Non è ancor molto che ci ha lasciati un personaggio importante, ma non sufficientemente conosciuto ai più, nelle nostre zone. Una figura rilevante della storia civile, sociale ed economica recente di questa provincia: il DottorDe, cui sonolegato, per un periodo non breve, da amicizia, stima reciproca e frequentazione. Originario di Vitulano, amava la propria terra con tutto il proprio cuore: ma senza mai esserne limitato nel pensiero e nell’agire pratico. Il suo percorso professionale nel campo della cura e dell’utilizzazione produttiva delle foreste, della protezione dell’ambiente dal dissesto idrogeologico, della lotta agli incendi boschivi, si è espresso attraverso decenni, nei quali ha raggiunto elevatissime posizioni professionali.