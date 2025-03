Unlimitednews.it - La Salute Vien Mangiando – Diete a confronto: quale scegliere?

ROMA (ITALPRESS) – Qual è la dieta ideale per restare in? Le indicazioni cambiano, ma una cosa è certa: l’equilibrio è fondamentale. Porzioni adeguate, ingredienti di qualità e qualche semplice accorgimento, come iniziare il pasto con verdure crude e non temere l’olio extravergine d’oliva, possono fare la differenza. Scopri i consigli per un’alimentazione sana e consapevole! A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata di La.sat/mrvUnlimited News - Notizie dal mondo