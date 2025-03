Agi.it - La Roma vince il primo round nel recupero, 2-1 al Bilbao

AGI - Labatte 2-1 l'Athleticall'Olimpico nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il vantaggio di Inaki Williams, la squadra di Claudio Ranieri pareggia con Angelino e sfrutta la superiorità numerica (espulso Yeray all'85') con la rete al 94' di Shomurodov. Un risultato che ripaga i giallorossi alla luce delle tante occasioni mancate. La prima ce l'ha Dovbyk al 21': l'ucraino sfrutta un lancio di Pisilli e in area mette a sedere Vivian (che si fa male e lascia il posto a Paredes), ma scivola prima di battere a rete col destro. La buona sorte non aiuta i giallorossi: al 42' Baldanziun duello in area e lavora un pallone per Dybala, che calcia di prima intenzione colpendo la traversa. Nel finale ditempo l'Athletic si affaccia due volte dalle parti di Svilar: prima con un colpo di testa impreciso di Yeray al 43', poi con una deviazione a lato di Sannadi al 46'.