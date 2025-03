Ilfoglio.it - La Roma ha trovato un inaspettato Eldor Shomurodov

Leggi su Ilfoglio.it

Niente è più fragile di un giudizio definitivo. Perché spesso basta un gesto estemporaneo per mandare in frantumi una realtà che si era stratificata col tempo. Lo sa bene, l’attaccante giallorosso che in meno di un mese è passato da eretico a santo, da reietto a compagno di viaggio. Tutto merito di un gol. Anzi, di tre gol. Un bottino striminzito per una punta, ma comunque sufficiente a ribaltare la percezione che un popolo intero aveva del suo centravanti. Il ragazzo di Termez, cittadina di poco più di centoquarantamila anime incastrata lì dove l’Uzbekistan si fa quasi Afghanistan, è stato accolto acome un turista del pallone, come uno studente fuori sede partito dalla provincia per studiare e provare a urbanizzarsi. A complicargli la vita è stato l’assegno che Tiago Pinto ha spedito al Genoa pur di accaparrarselo: 17.