La risposta di Putin | Prendiamo cio che è nostro Macron? Come Napoleone

La Russia valuterà un accordo di pace in Ucraina solo se salvaguarderà la sua sicurezza. E non si ritirerà dalle terre conquistate durante il conflitto. Mentre in Europa c’è chi ha dimenticato il destino diBonaparte. Vladimirha parlato durante un incontro con il personale della fondazione Difensori della Patria – che sostiene le truppe russe nel conflitto in Ucraina – e ha tracciato la traiettoria politica di Mosca nel nuovo scenario aperto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’Ucraina. LO ZAR E"Tutti gli errori dei nostri nemici sono cominciati da qui: sottovalutare il carattere del popolo russo", ha dettocitando "l’invasione della Russia del 1812" che "si è conclusa con un disastro". Un riferimento chiaro alle proposte di Emmanuelsull’ombrello nucleare per l’Europa e sull’invio di forze europee in Ucraina, già respinte in mattinata dal Cremlino, che ha fatto sapere di considerarle "una minaccia", mentre il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha rincarato la dose: "A differenza dei suoi predecessori,e Hitler, che volevano anch’essi combattere la Russia,non si sta comportando con molta eleganza".