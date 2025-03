Ilrestodelcarlino.it - La Recanatese è orfana di D’Angelo. Canonici titolare a Castelfidardo

L’assenza, peraltro prevedibile, di Massimoper squalifica (il suo cartellino giallo al 92’ del match contro l’Ancona appartiene alla categoria di quelli evitabilissimi) costringerà forzatamente il mister dellaa rivedere l’undici iniziale da opporre dopodomani al. In predicato di tornare ad indossare la maglia danon può che essere il diciottenne Giovanniche dovrebbe occupare il suo ruolo abituale di trequartista come peraltro (quasi) sempre fatto nelle 23 presenze sin qui collezionate. Il giovane, reduce dall’esperienza con la Primavera del SudTirol, ha già accumulato un notevolissimo numero di minuti in questa stagione per cui non dovrebbero esserci contraccolpi di sorta, se pensiamo poi che alle sue spalle agiranno, con ogni probabilità, due sicurezze come Giandonato ed Alfieri.