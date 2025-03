Formiche.net - La propaganda russa mantiene le promesse. Inquinate le IA occidentali

John Mark Dougan, ex vice-sceriffo della Florida ora uno dei principali propagandisti al servizio del Cremlino, lo aveva annunciato a fine gennaio: ladovrebbe sfruttare l’intelligenza artificiale non solo per diffondere disinformazione, ma anche per “riqualificare” i modelli intelligenza artificiale, trasformandoli in veri e propri veicoli di narrazioni fuorvianti.Detto, fatto. Un’analisi di NewsGuard ha confermato che la rete Pravda – che in russo significa “verità” e che secondo l’agenzia francese Viginum è amministrata da TigerWeb, società informatica con sede nella Crimea occupata dai russi – pubblica affermazioni false eallo scopo di influenzare le risposte dei modelli di intelligenza artificiale su argomenti di attualità, più che per prendere di mira i lettori.