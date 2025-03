Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 8 marzo: Petra sorprende tutti con la sua strategia

Scopriamo insieme ledella puntata dell'8della serie tv La. Questa volta al centro della scenaed unante. La puntata de La, in onda sabato 8alle 19.40 su Rete 4, sarà davvero molto interessante. Ecco un'anteprima delledella puntata: al centro della scena troviamo, che farà di tutto per scovare quelle informazioni che gli altri le stanno nascondendo. La donna tenterà quindi di agire di astuzia ed è per questo che tenterà di usare la provocazione per ottenere ciò che vuole. La governante non si fida di coloro che la circondano e ha capito che qualcuno le sta nascondendo qualcosa di estremamente importante. Che cosa deciderà di tramare la famosa governante della tenuta? .