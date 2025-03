Ilrestodelcarlino.it - La prof e la liberazione del "Lupo": "Traini ha fatto il suo percorso, ma la città è rimasta a sette anni fa"

"Il carcere non rieduca nessuno, anzi. Il caso di Lucarappresenta il funzionamento del sistema penitenziario, come dovrebbe essere l’esecuzione della pena. L’affidamento in prova ai servizi sociali è la misura alternativa alla detenzione più rieducativa in assoluto. Bisogna ricordare che attualmenteè un detenuto in esecuzione di pena, la sta scontando fuori dal carcere". A parlare è laessoressa Unimc di diritto processuale penale e diritto penitenziario Lina Caraceni, che riflette anche sulle reazioni nella comunità, tra chi consideraun eroe e chi si scandalizza sulche sia stato rimesso in libertà. "Lanon ha ancorai conti con quello che è successo nel 2018", afferma la docente. Il tribunale di sorveglianza di Ancona ha accolto la richiesta della difesa e il 35enne lunedì ha avuto il via libera per uscire dal Barcaglione, dove stava scontando una condanna a dodiciper strage aggravata dall’odio razziale.