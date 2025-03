Amica.it - La principessa Isabella di Danimarca diventa maggiorenne: ecco come festeggerà

Sempre più grande, sempre più simile alla mamma: ladi, secondogenita di re Frederik X e della regina Mary, sta perre, e per celebrare l’importante traguardo la casa reale ha diffuso due nuovi ritratti ufficiali e un’anticipazione suavverranno i festeggiamenti.Doppia festa per ladiLacompirà 18 anni il 21 aprile, lunedì di Pasqua, e il compleanno verrà celebrato in due date: l’11 aprile ad Aarhus, città sulla costa danese, e il 15 aprile a Copenhagen. La casa reale danese ha spiegato che i festeggiamenti «renderanno omaggio alla comunità delle nuove generazioni, con cultura, creatività, sostenibilità e volontariato tra i principali elementi».I festeggiamenti per il diciottesimo compleanno della quarta nipote di Margrethe, seconda in linea di successione al trono dopo il fratello maggiore Christian, inizieranno dunque l’11 aprile ad Aarhus con un evento organizzato nel municipio che renderà omaggio ai giovani talenti della città in settori creativila musica, lo sport, la gastronomia e il design.