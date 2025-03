Linkiesta.it - La politica estera di Narendra Modi 3.0

Per l’India il 2024 è stato un importante anno elettorale. A giugno, il primo ministro conservatoreè stato rieletto per un terzo mandato. Il risultato del voto, però, ha smentito l’aspettativa chee il suo Bharatiya Janata Party (Bjp) fossero proiettati verso una vittoria schiacciante, tale da permettere loro di governare per altri cinque anni con una maggioranza assoluta in Parlamento, come nelle precedenti tornate elettorali del 2014 e del 2019. Con duecentoquaranta seggi sui duecentosettantadue necessari a governare da solo,deve fare ora affidamento sul sostegno di una coalizione di governo, la National Democratic Alliance (Nda), e in particolare su due partiti minori i cui leader hanno più volte cambiato posizioni e schieramenti nel corso degli anni.Per il primo ministro si tratta di una situazione inedita: prima d’ora non aveva mai dovuto affrontare le difficoltà e i compromessi necessari in un governo di coalizione.