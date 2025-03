La petizione di Ben Shapiro appoggiata da Musk per chiedere a Trump di perdonare l’assassino di George Floyd

Leggi su Open.online

«PardonDerek.com». Si chiama così lalanciata dal conduttore statunitense ultraconservatore Benperal presidente americano DonalddiDerek Chauvin, l’agente della polizia di Minneapolis che il 25 febbraio 2020 ha ucciso, soffocato dal ginocchio del poliziotto premuto sul collo., figura di riferimento nella sfera Maga, ha annunciato ladal suo seguitissimo podcast The BenShow. Nel suo intervento, il conduttore – un tempo opposto ae oggi tra i suoi più fervidi sostenitori – sostiene falsamente che Chauvin non abbia ucciso, che sarebbe quindi morto per altre cause.Le condanne a Derek ChauvinIn realtà, l’agente è stato condannato per omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado il 20 aprile 2021 dal tribunale di Minneapolis.