Quifinanza.it - La performance “stellare” di Eutelsat in Borsa: cosa c’è dietro

Leggi su Quifinanza.it

Se c’è una “star” della settimana in. La società di comunicazioni satellitari, dopo un lungo torpore, durato anni, si è imposta all’attenzione pubblica, per ragioni che hanno a che fare con la sicurezza nazionale (italiana ed europea) e con le scelte che i governi andranno a fare in ambito difesa. Questa è anche la settimana in cui la Presidente UE Ursula von der Leyen ha annunciato un imponente piano per la difesa del valore di 800 miliardi di euro, a fronte del disimpegno USA dalle vicende belliche della UE e dell’Ucraina. E’ in questa situazione che gli occhi sono caduti su, principale, anzi unico concorrente della Starlink di Elon Musk. Ma chi è? E perché i mercati finanziari hanno fiutato l’affare?Il rimbalzo dai minimi storiciLe azioniquotate su Euronext Paris valgono oggi 6,9 euro ed hanno toccato in questi ultimi giorni un massimo al di sora dei 9 euro.