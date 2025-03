Ilgiorno.it - La parità di genere a BrianzAcque. Orario flessibile e corsi anti-pregiudizi

Entra nel vivo il percorso diper la piena realizzazione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e attento alla valorizzazione delle competenze di tutti. La monoutility dell’acqua ha da tempo promosso e attivato politiche aziendali e strumenti di conciliazione lavoro-vita privata per assicurare ladinella quotidianità professionale, fra part time e telelavoro e. Per questo a fine 2024 ha ricevuto l’attestazione Gender Equality 2024, riconosciuta dalla start-up universitaria IDEM Mind the Gap. L’obiettivo ora è raggiungere entro il 2025 la Certificazione UNI/PdR 125:2022, un traguardo che attesterà in modo ufficiale l’efficacia delle azioni messe in campo per l’equità di. L’impegno disi riflette anche nel sostegno a progetti territoriali mirati all’empowerment delle donne.