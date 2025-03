La musica di Fedez per nascondere la coca, la misteriosa influencer. Così una fuga di notizie ha allarmato la Gintoneria di Lacerenza e Nobile

Leggi su Open.online

Nelle serate più calde nel privée delladi Davide Stefaniapartiva sempre la stessa canzone: «Ho consumato 21 grammi di felicità/ Per uso personale, per andare via di qua/ Senza più limiti, senza più lividi.». Erail cantante preferito del gruppo, che metteva quella canzone a volumi altissimi quando ben sapevano il rischio di essere intercettati nell’inchiesta che poi ha portato agli arresti dei titolari del locale. Ma i microfoni degli inquirenti riuscivano a capire lo stesso quello che si dicevano i clienti: «21 grammi di bamba che abbiamo pippato», rideva in sottofondo V.M. alludendo conalla striscia diina che aveva appena inalato. Nonostante, infatti, la polizia giudiziaria annotava «si sentono rumori compatibili con la preparazione di una dose diina seguiti da rumori di aspirazione verosimilmente connessi all’assunzione dello stupefacente».