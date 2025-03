La moglie di Gene Hackman è morta a causa di un Hantavirus E l’attore affetto da Alzheimer potrebbe non essersene mai accorto

Leggi su Open.online

Betsy Arakawa,di, èdi un virus, la Sindrome Polmonare da. A dichiararlo è la medico legale del New Mexico Heather Jarrell, in una conferenza stampa. “La morte di Betsy Arakawaè stata per cause naturali”, ha precisato Jarrell. La sindrome daè una malattia respiratoria rara ma grave,ta dall’infezione con, unre di virus trasmesso principalmente dai roditori. La malattia può essere fatale e si manifesta con sintomi simili a quelli dell’influenza, seguiti da una grave insufficienza respiratoria. La donna fu trovatain casa insieme ale al loro cane.morto per infartosarebbe morto per infarto il 17 febbraio scorso, cioè una settimana e mezza prima di essere ritrovato dal custode della villa, dove la coppia abitava da 20 anni.