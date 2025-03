La modella che ha evaso oltre 100mila euro guadagnati coi video su OnlyFans

Leggi su Open.online

Mancano100 milaalle dichiarazioni dei redditi di unadie Mondo Cam Girls controllate dalla guardia di Finanza. Secondo le Fiamme gialle, la donna, residente nella provincia di Ferrara, avrebbe percepito circa 110 milasenza dichiararli tra il 2018 e il 2023. I controlli sono stati effettuati anche nei confronti del marito della, che la supportava nell’attività. L’uomo ha50 milaalla segnalazione all’Agenzia delle Entrate per l’omessa dichiarazione dei redditi, la donna dovrà versare una specifica imposta del 25%, prevista per chi produce materiale per adulti in formato multimediale.Le dirette e i contenuti a pagamentoI redditi non dichiarati provengono innanzitutto dagli abbonamenti al popolare sito di contenuti per adulti, dove i creator pubblicanoe immagini, e offrono agli utenti la possibilità di interagire con loro e visualizzare il materiale in cambio di un pagamento.