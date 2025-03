Laverita.info - La Meloni blocca le von truppen

Leggi su Laverita.info

Il premier dà l’altolà all’uso dei fondi di coesione per i missili e conferma il no all’impiego di truppe Ue: «Riarmo parola sbagliata». Bene l’esclusione delle spese militari dal rapporto deficit-pil, ma gli investimenti in Difesa vanno contabilizzati in ambito Nato.