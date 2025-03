Liberoquotidiano.it - La Malpezzi inorridisce e Cruciani la travolge: "Perché di solito com'è?", piddina zittita | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

La politica estera sempre più aggressiva di Donald Trump sta spaccando l'Europa, e di conseguenza anche l'Italia, in due fazioni. C'è chi lo sostiene e chi vede in lui un pericolo per la stabilità del Vecchio Continente, schiacciato a est anche dalla Russia. Se ne parla a Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico di Rete4 e condotto in prima serata da Paolo Del Debbio. Ospite in studio, tra gli altri, Giuseppe, giornalista e speaker radiofonico de La Zanzara su Radio 24. Quest'ultimo non ci sta a sostenere le prese in giro e lo sminuire una figura così importante e potente come il presidente degli Stati Uniti e non crede che l'Europa possa, in questo momento, avere una posizione di predominio.dice: "Smettiamola di parlare in questo modo e di trattare le persone con cui dobbiamo negoziare in ogni modo, e con cui dobbiamo trovare un accordo, come dei miserabili,alla fine tanto quella sarà la soluzione.